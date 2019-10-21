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Erzincan'ı sis sardı

Erzincan, sisli havanın etkisine girdi.

Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü ilde olası kazalar yaşanmaması için dikkatli davranılıyor.


Erzincan'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor. Yeni bir yağışlı hava sistemin etkisi altına giren Erzincan'da yoğun sisin gün boyunca lokal olarak etkili olması bekleniyor. Kentte hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece düşmesiyle birlikte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, erken saatlerde trafiğe çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.


Meteorolojiden alınan bilgilere göre sis nedeniyle Erzincan da bazı noktalarda görüş mesafesi 0,25 kilometreye kadar düştü. Sabah erken saatlerde trafiğe çıkan ve yoğun sis ile karşılaşan sürücüler sis nedeniyle dörtlülerini ve sis lambalarını yakarak ilerleyebildi.

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