Erzincan'ın bir aylık trafik bilançosu: 150 yaralı, 3 ölü

Erzincan'da mart ayında meydana gelen 203 trafik kazasında, 150 kişi yaralandı 3 kişi de hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Erzincan'da mart ayında 203 trafik kazası meydana geldi. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 203 kazada 150 kişi yaralanırken, 3 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 122'si yaralanmalı/ölümlü olurken, 81'i ise maddi hasarlı oldu.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.

Öte yandan 2023 yılı ocak, şubat ve mart döneminde toplamda 380 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, 278 kişi yaralanırken 6 kişi de hayatını kaybetti.