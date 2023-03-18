Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 5 ilde ihaleye fesat karıştıran şebeke çökertildi

Erzincan'ın da aralarında bulunduğu İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda ihaleye fesat karıştıran şebeke çökertildi. 60 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, mezat salonlarında ihaleye fesat karıştıran, ihaleye girecek kişileri tehdit ve şiddetle yıldıran bir suç ağını tespit etti. İstanbul'daki İcra Müdürlüklerinde düzenlenen taşınmazların satışı sürecinde kalabalık olarak hareket ettikleri belirlenen çetenin, ihalelere katılmak isteyen vatandaşları baskı, cebir ve tehdit yoluyla vazgeçirdikleri, ihaleye girecek kişilerle önceden anlaşarak ihale şartlarını ve ihaleye konu taşınmazların fiyatlarını etkileyerek haksız menfaat sağladıkları, kamuyu yüklü miktarda zarara uğrattıkları tespit edildi. Çete üyelerine yönelik yapılan geniş çaplı teknik ve fiziki takibin devamında belirlenen 60 kişinin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. Erken saatlerde İstanbul merkezli olmak üzere Erzincan, Kırklareli, Samsun ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan suç ağının 60 üyesi gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldıkları ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda doküman ele geçirildi. İhaleye fesat karıştırdıkları ve haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Çete üyelerinin polisteki ifade işlemlerinin ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenildi.