Erzincan'ın da yararlandığı Cazibe Merkezi destekleri 2 yıl uzatıldı!

Erzincan'ın da dahil olduğu Cazibe Merkezleri programı çerçevesinde Yatırımların Desteklenmesi Programı Cumhurbaşkanı kararıyla 2 yıl uzatıldı.

Cazibe Merkezleri Programı, Yatırımların Desteklenmesi çerçevesinde 6. Bölge Destek dahilinde yer alan Erzincan Organize Sanayi Bölgesi desteklemeleri Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 yıl daha uzatıldı.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi desteklerinin 2 yıl daha uzatılmasının müjdesini veren AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan gelişmelere ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundular:

“Cazibe Merkezleri Programı çerçevesinde Yatırımların Desteklenmesi dahilinde 6. Bölge Destek çerçevesinde yer alan Erzincan Organize Sanayi Bölgemiz desteklemeleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31.12.2024 tarihine kadar 2 yıl daha uzatıldı.

Organize Sanayi Bölgemizde 66 adet faal fabrikamız bulunuyor. Ayrıca 13 adet inşaat aşamasında fabrikamız bulunmaktadır. İnşaatı devam eden 13 adet fabrika inşaatlarından 4 adeti ise aralık 2021 yılında bitirilerek faaliyete başlamış bulunaktadır. İnşaatı bitecek fabrikalarımızda 850 kişiye iş imkânı sağlanacak. Hali hazırda tekstil fabrikalarımızda kadın istihdamına halen ihtiyaç duyuluyor. Son 3 ayda 2 bin 185 olan personel sayısı 2 bin 773 olarak arttı. Yani 588 yeni personel işe alındı. AK Parti olarak Erzincan'ımız ve ülkemizde gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Erzincan'ımıza yapılan tüm bu yatırımlarda emekleri olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın nezdinde, onun yol arkadaşı Binali Yıldırım'a çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu vesile ile Erzincanlı yatırımcılarımızı da OSB'ye yatırıma davet ediyoruz.”