Erzincan'ın doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor

Erzincan'ın doğu kesimlerinde bugün aralıklı gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Erzincan'ın doğu kesimleri ile Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Erzincan'da gece en düşük hava sıcaklığı gece 8 derece olarak ölçülürken gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklığın 18 derece olması öngörülüyor.