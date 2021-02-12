İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle kurtuluş mücadelesinde şahadet şerbeti içmiş şehitler için Terzibaba Camisinde Cuma namazı akabinde mevlid okutuldu.


Erzincan Belediyesi ve Erzincan İl Müftülüğünce Terzibaba Camisinde organize edilen mevlid programına Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, önceki dönem Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, siyasi parti temsilcileri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.


Cuma Namazının ardından Kur'ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlid-i şerif okunarak, tüm şehitlerimiz için dualar edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.