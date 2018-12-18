Erzincan'ın manevi önderleri gençlere tanıtılıyor

Erzincan'ın manevi önderleri Ersevenler Mahallesi gençlerine tanıtıldı. İl Müftülüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Ersevenler Mahallesindeki gençlere Erzincan'ın manevi önderlerinden Terzibaba Hazretleri Türbesi ile Pir-i Sami Hazretleri Türbesi ziyaret ettirilip dualar edildi. İl Vaizi Aydın Öcalan'ın refakat ettiği ziyaretlerde gençler Erzincan'ın manevi önderlerini tanıma imkânı buldu.

Terzibaba Derneği Başkanı ve Erzincan Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Murat Uslu , "Ersevenler Mahallesindeki gençlerimize yönelik yapılan programla gençlerimizi ağırladık. Evliyalar şehri Erzincan'ımızı tüm Türkiye'ye anlatmak istiyoruz. Gençlerimizin manevi büyüklerimizi tanımaları amacıyla düzenlenen bu programların devamını bekliyor gayretleri dolayısıyla il müftülüğümüze teşekkür ediyoruz." dedi. Erzincan'ın manevi büyüklerini ziyaret edip tanımaktan dolayı mutlu olduklarını belirten gençlere ziyaret sonunda ilahi ve ney dinletisi yapıldı.