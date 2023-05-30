Erzincan'ın Sancak kenti Kemah: 32 bin ceviz ağacı yetiştiriciliği ile ekonomiye katkı sağlıyor

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Erzincan'ın Kemah ilçesinde yaklaşık 32 bin adet ceviz ağacı ile ceviz yetiştiriciliği ekonomiye önemli oranda katkı sağlıyor.

Tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu Erzincan'da, son yıllarda devletin destek ve teşvikleri ile ceviz yetiştiriciliği de yaygınlaştı. Doğu'nun ceviz bahçesi olarak da anılan ünü Erzincan ilini çoktan aşmış olan ve aranan bir ceviz türü haline gelen Kemah cevizi bin 300 dönümlük alanda yetiştirilirken, kabuğunun ince ve doluluk oranının fazla olması sebebiyle tüketiciden yoğun talep görüyor. Ceviz yetiştiriciliği noktasında önemli bir yere sahip olan Erzincan'ın Kemah ilçesinde yetişen cevizler verim ve kalite açısından da dikkat çekiyor.