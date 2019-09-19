19 Eylül Gaziler Günü kutlamalarına katılan Erzincan'ın son Kore gazisi 87 yaşındaki Alaattin Tuncay'dan Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan annelere destek geldi.

19 Eylül Gaziler Günü Erzincan'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Belediye Sarayı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atatürk anıtına çelenk sunumu ile devam eden törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, “Öyle müstesna günler vardır ki her millete nasip olamayan o günlerin yaşattığı kıvanç ve mana ifade eder. Kahraman Türk milleti asla bayraksız, vatansız ve hürriyetsiz yaşamamış olmanın ruhu ve öz güvenin yanı sıra diğer milletlere de rehberlik etmiştir” dedi.

Erzincan'ın son Kore gazisinden Diyarbakır annelerine destek

19 Eylül Gaziler Günü kutlamalarına katılan Erzincan'ın son Kore gazisi 87 yaşındaki Alaattin Tuncay, Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan annelere seslendi. Kore Gazisi Tuncay, terör örgütünün sonunun geldiğini belirterek, “Ben de evlatları için Diyarbakır'da nöbet tutan annelerle birlikteyim. Analarımıza her zaman tam destek veriyorum. Allah orada nöbet tutan anneleri çocuklarına kavuştursun. Allah'tan dileğim budur” diye konuştu.

Törene Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, askeri erkan, gaziler, kamu kurum müdürleri ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.