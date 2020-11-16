İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'ın tarihi ve turistik yerleri, bürokrat ve işadamlarından tam not aldı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzincan’a gelen bürokrat ve işadamları, Vali Mehmet Makas’la birlikte tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a gelen bürokrat ve işadamları, Vali Mehmet Makas'la birlikte tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.


Terzibaba Türbesi, Girlevik Şelalesi, Alıntepe Kalesi, Ekşisu mesire alanı, Kemah, İliç ve Kemaliye ilçelerini gezerek Erzincan'ın tarihi, manevi ve doğal güzellikleri gören heyet, beğenilerini dile getirdi.


Erzincan Valisi Mehmet Makas, “Sürdürülebilir bir şekilde turizmin geliştirilebilmesi için, ilimizin sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel mirasın ile doğal güzelliklerinin turizme kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda başta turistik altyapı olanaklarının iyileştirilmesi ile Erzincan'ın turizm alanında daha iyi bir yere gelmesine zemin hazırlanabilir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.