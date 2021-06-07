Erzincan'ın tüm ilçelerinde Biontech aşısı uygulanmaya başlandı

Erzincan'ın Refahiye ve Tercan ilçelerinin ardından tüm ilçelerde Biontech aşısı uygulanmaya başlandı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce kentte Biontech Covid-19 Aşı Uygulama Merkezlerin sayısını artırılıyor. Biontech Covid-19 Aşısı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Refahiye Dr. Fahrettin Uğur İlçe Devlet Hastanesi ve Tercan İlçe Devlet Hastanesi'nin ardından tüm ilçerde uygulanmaya başlandı. Covid-19 aşısı yapılacak grupta olan vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS Web, MHRS mobil) Alo 182 veya e-Nabız üzerinden randevu alabilecekleri belirtildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ İlimizde Biontech Covid-19 aşı uygulama merkezlerimizin sayısını artırmaya devam ediyoruz. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tercan ve Refahiye Devlet Hastanelerimizin ardından tüm il ve ilçe hastanelerimizde de Biontech Covit-19 Aşı uygulamasına başlanmıştır.” denildi.