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"Erzincan'ın yıldızları" ödüllendirildi

Erzincan’da 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullarda sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda başarı gösteren öğrencilere başarı belgesi verildi.

Erzincan'da 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullarda sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda başarı gösteren öğrencilere başarı belgesi verildi.


Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan törene İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Spor, kültür, sanat, bilim, sosyal ve akademik alanda gözlerimizi kamaştıran bu yıldızlar ilimizde bölgemizde ve ülkemizde bizlere başarının hazzını yaşattılar. Bugün burada bu öğrencilerimizi onore etmek bu çocukların Türkiye'mizin yolunu aydınlatmasında onları daha da yüreklendirecektir." dedi.


Konuşmaların ardından öğrencilere başarı belgeleri dağıtıldı.

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