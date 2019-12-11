Erzincan'ın yöresel yemekleri tanıtıldı

Kültürler Arası Yolculuk projesinin kurucu okullarından olan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Sabriye Şeyma Arslan ve Gül Buğulu Erdemir projeyle ilgili bilgiler vererek Erzincan'ın yöresel yemeklerinin tanıtımını yapan sunumu katılımcılara izlettirdi. Projenin müfredata uygun olduğunu söyleyen Sabriye Şeyma Arslan, “Bu proje ülkemizdeki farklı şehirlerin kültürel zenginliklerini tanıtma, aylık sergi düzenleme, şarkılar, yemek tarifleri, oyunlar, atasözleri, kelimeler, deyişler vb. pek çok yöresel zenginliklerimizi tanıtma ve sergileme amaçlıdır. Proje teknolojiyi aktif kullanarak, yeni fikirleri ve yeni teknolojiyi kullanarak ders saatlerine uyumlu bir şekilde yürütüldüğünden, müfredata uygun, öğrencilerin aktif katılım sağladığı bir projedir. Bu proje ile öğrenciler sahip olduğumuz değerleri, kültürel zenginliklerimizi daha iyi tanıyarak, onlara sahip çıkmayı, korumayı bir ödev haline getirmiş olacak. Sorumluluk ve aidiyet duygusu gelişecek” diye konuştu.

Etkinliğe İl Millî Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Yalçın Türkyılmaz, Strateji Geliştirme (ARGE) Şube Müdürü Hüseyin Erol, katılımcı okulların müdür ve müdür yardımcıları ile Gül- Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri katıldı.

Etkinlik yöresel yemeklerin tadına bakılmasıyla son buldu.