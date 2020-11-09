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Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Erzincan’ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.


Erzincan'ın etrafını çevreleyen Munzur ve Esence Dağlarının yüksek kesimlerine kar yağdı. Kent merkezi ve yerleşim yerlerinde etkili olmayan kar, dağlarda güzel manzaralar oluşturdu. Karla birlikte hava sıcaklığında da iyice düşüş yaşandı.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, Doğu Anadolu'nun genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Ardahan'da eksi 6, Kars ve Erzurum'da eksi 5, Ağrı'da eksi 4, Erzincan'da 2, Iğdır'da 1 derece olarak ölçüldü.


Gün içerisinde beklenen sıcaklıklar; Erzincan ve Iğdır'da 16, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 12, Ağrı'da 13 derece olması öngörülüyor.


Öte yandan hava sıcaklığının iyice düştüğü Erzincan'da inşaat işçileri ateş yakarak güne başladı. Ateş başında ısınan işçiler, “Artık kış geldi. Havalar soğudu. Ateş yakıp ısınıp çalışıyoruz.” dedi.

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