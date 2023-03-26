Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar merkezde yağmur yağışı

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan'ın yüksek kesimlerde kar, şehir merkezinde ise yağmur etkili oluyor.

Sabah saatlerinde başlayıp aralıklı yağmur yağışının sürdüğü Erzincan'da yüksek kesimlerde kar ve sisli hava etkisini artırdı. Sis nedeniyle Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye düştü. Kar yağışı da zeminde tutmaya başladı.

Mart ayının sonuna doğru yağan kar nedeniyle Kızıldağ Geçidinde ağır tonajlı araçlar yavaş ve dikkatli seyrederek yollarına devam etti. Kardan Erzincan - Pülümür kara yolunda bazı araçlar yolda kalırken, kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, özellikle Erzincan - Pülümür kara yolunu kullanacak olan sürücüleri yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken Erzincan şehir merkezinde ise yağmur yağışından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksek kesimler ise karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışların Erzincan çevresinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.