Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar, şehirde asfalt

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken bahardan kalma günlerin yaşandığı kent merkezinde asfalt çalışmaları sürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde karla karışık yağmur yüksek kesimlerde etkili oluyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölge genelinde, karla karışık yağmur öngörülüyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ağrı'da 1, Erzurum ve Ardahan'da 0, Tunceli'de 1, Erzincan ve Iğdır'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 12, Iğdır'da 11, Erzincan'da 9, Ağrı'da 6, Erzurum ve Kars'ta 5, Ardahan'da ise 3 derece olması bekleniyor.

Erzincan'ın Sakaltutan mevkiinde kar yağışı aralıklı devam ederken kent merkezinde ise bahardan kalma bir gün yaşanıyor. Erzincan kent merkezine kar yağmaması üzerine belediye ekipleri Karaağaç Mahallesi 774. sokakta yapılan asfalt çalışmalarını sürdürdü. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, yapılan asfalt çalışmalarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.