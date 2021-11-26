Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Erzincan'da yüksek rakımlı güzergâhlarda kar ve sis etkili oluyor.

Erzincan merkezde aralıklı yağmur yağışı görülürken yüksek kesimlerde adeta kış yaşanmaya başladı. Kardan arazi tamamen beyaz örtüyle kaplanırken bazı noktalarda kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. Erzincan - Gümüşhane kara yolu üzerinde bulunan 2120 rakımlı Ahmediye Geçidinde kar, tipi ve yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü güzergâhta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kara yolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıklı sürdürüyor.

Kar yağışı, Bayburt'un Demirözü ilçesini de beyaza büründürürken, Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde de etkili oldu. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve kontrollü seyretmeleri hususunda uyardı. Ağır tonajlı araçların zincir takarak ilerlemeye çalıştıkları gözlendi.

Öte yandan Meteoroloji'nin yayınladığı hava tahmin raporuna göre; bugün Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ilde kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Kars, Ağrı, Ardahan ve Bitlis'te bugün yoğun kar yağışı bekleniyor.

Cumartesi günü; İstanbul, Ankara ve İzmir dahil yurdun batı kesiminin tamamı yağmura teslim olurken Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ ve Bingöl hariç doğu kesiminde parçalı bulutlu hava etkili olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil onlarca ilde 5 gün boyunca yağmur yağacak, 9 ilde de kar yağışı bekleniyor.

Pazar günü, yurdun batısının tamamında sağanak yağış güney kesimlerinde de gök gürültülü yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de parçalı bulutlu hava hâkim olacak.

Salı günü; yeniden yurdun büyük bir bölümü yağmura teslim olurken Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da karla karışık yağmur yağacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları bugün kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artarak mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.