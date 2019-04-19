İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.


Erzincan'da iki gündür aralıklı yağan yağmurun ardından Refahiye ilçesinin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Nisan ayının sonuna doğru yağan kar vatandaşları da şaşırttı.


Batıda vatandaşlar güneşli günlerin tadını çıkarırken Doğu'da kışın devam ettiğini söyleyen Ahmet Demirci, “Tam sıcak günlere giderken kış geri döndü. Çiçek açan kayısı ağaçlarının üşümesinden endişeliyiz. Çimenlerin üzeri karla kaplandı” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.