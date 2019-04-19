Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Erzincan'da iki gündür aralıklı yağan yağmurun ardından Refahiye ilçesinin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Nisan ayının sonuna doğru yağan kar vatandaşları da şaşırttı.

Batıda vatandaşlar güneşli günlerin tadını çıkarırken Doğu'da kışın devam ettiğini söyleyen Ahmet Demirci, “Tam sıcak günlere giderken kış geri döndü. Çiçek açan kayısı ağaçlarının üşümesinden endişeliyiz. Çimenlerin üzeri karla kaplandı” dedi.