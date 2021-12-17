Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Erzincan kent merkezinde yağmur ve sis, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü. Erzincan- Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde kar yağışı araziyi beyaz örtüyle kaplarken asfalt yolun bazı kısımlarında gizli buzlanma meydana geldi.

Ağır tonajlı araçlar tedbirlerini alarak yollarına devam etti. Kara yolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıklı sürdürüyor.

“Meteorolojiden 47 ile kar uyarısı”

Meteoroloji, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre 47 ile kar uyarısında bulunuldu.

Cuma günü başlayan kar yağışı cumartesi ve pazar günü de etkisini sürdürecek. Rapora göre, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 47 ilde kar yağışının etkili olacak. Ayrıca İstanbul'da salı günü de kar yağışı görülecek. Kar yağışı beklenen diğer illerse şöyle; Kars, Erzurum, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Bolu, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Çorum, Amasya, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl, Çankırı, Amasya, Konya, Kocaeli, Yozgat, Bursa, Kastamonu, Balıkesir, Sakarya, Bilecik, Burdur, Isparta, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar.