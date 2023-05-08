Erzincanlı badmintoncu Korkut, Avusturya'da 3'ncü oldu

Avusturya'da düzenlenen Austrian U17 Open 2023 Turnuvasında, Erzincanlı badmintoncu Aleyna Korkut üçüncü oldu.

Erzincanlı Avrupa Şampiyonu milli sporcu Aleyna Korkut tek bayanlar kategorisinde 64 tek bayan sporcu içerisinde sırasıyla Çek, Alman, Ukrayna, Romen rakiplerini yenerek yarıfinale yükseldi. Yarı finalde İrlandalı rakibine yenilen Aleyna Korkut turnuvada üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Korkut'un antrenörlerinden Murad Sönmez ve Uğur Erçetin şu ifadelere yer verdiler:

“Türkiye'nin badminton branşında tek bayanlar kategorisini tek Avrupa şampiyonu olan Aleyna Korkut bir üst yaş kategorisinde ilk kez bir turnuvaya gitti. Buna rağmen 64 sporcu içerisinde üçüncü olmayı başardı. Bu bizleri ilerisi için çok umutlandırdı. Erzincan'ımızın yetiştirdiği bu sporcumuzun Erzincan'daki diğer sporculara örnek olmasını diliyoruz”