İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzincanlı badmintoncular Bulgaristan'da Türkiye'nin gururu oldu

Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde 9-11 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan Bulgarian U17 International 2023 turnuvasında Erzincanlı milli sporcular Türkiye’nin gururu oldular.

Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde 9-11 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan Bulgarian U17 International 2023 turnuvasında Erzincanlı milli sporcular Türkiye'nin gururu oldular.


Turnuvada, Erzincanlı sporculardan Tek Bayanlarda Aleyna Korkut birinci, Çift Bayanlarda Nisanur Çimen ve Aleyna Korkut birinci, Tek Erkeklerde Gökay Göl ikinci, Karışık Çiftlerde Cemile Benu Burat ve Yiğithan Bilge üçüncü oldular.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.