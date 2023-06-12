Erzincanlı badmintoncular Bulgaristan'da Türkiye'nin gururu oldu

Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde 9-11 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan Bulgarian U17 International 2023 turnuvasında Erzincanlı milli sporcular Türkiye’nin gururu oldular.
Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde 9-11 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan Bulgarian U17 International 2023 turnuvasında Erzincanlı milli sporcular Türkiye'nin gururu oldular.
Turnuvada, Erzincanlı sporculardan Tek Bayanlarda Aleyna Korkut birinci, Çift Bayanlarda Nisanur Çimen ve Aleyna Korkut birinci, Tek Erkeklerde Gökay Göl ikinci, Karışık Çiftlerde Cemile Benu Burat ve Yiğithan Bilge üçüncü oldular.