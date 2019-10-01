İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincanlı badmintoncular Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Turnuvasında Erzincanlı badmintoncular Türkiye Şampiyonu oldu.


Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Turnuvasının 2. etap müsabakaları sona erdi. Yapılan şampiyonanın üçünde Erzincanlı sporcular Türkiye Şampiyonu oldu. 2 branşın finalinde de 2 Erzincanlı sporcu birbirleriyle final oynadı. Çift Erkekler branşında Erzincanlı sporcular Semih Baha Başakın / Taha Emirhan Budak birinci, Samet Özdemir / Mehmet Yılmaz ikinci oldu. Karışık Çiftler branşında Semih Baha Başakın / Yasemen Bektaş birinci olurken Taha Emirhan Budak / Ece Sahre Başakın ikinci, çift bayanlarda Cansu Erçetin / Yasemen Bektaş çifti birinci oldular.


Şampiyonayla ilgili bilgi veren Milli takım Antrenörü Murat Sönmez, "Ankara'da yapılan şampiyona bizim için şükürler olsun çok başarılı geçti. Erzincan ve ülkemizi ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıyla ve gururla temsil ediyoruz. Bu da bizim çalışma enerjimizi artırıyor. Bu başarılarda bize her türlü desteklerini veren Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz. Bize verilen bu destekler arttıkça başarılarımızda aynı doğrultuda artıracağına inanıyoruz." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.