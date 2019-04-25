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Erzincanlı Hafız Şerif Türküleriyle anıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde Erzincanlı Hafız Şerif’i anma programı düzenlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Erzincanlı Hafız Şerif'i anma programı düzenlendi.


“Erzincanlı Hafız Şerif” olarak bilinen “Keklik gibi kanadımı süzmedim”, “Küstürdüm barışamam”, “Çıkar yücelerden yumak yuvarlar” ve “Nasıl methedeyim sevdiğim seni” gibi türküleriyle üne kavuşan Çatalören köyü doğumlu Şerif Tanındı (1902-1948) için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde anma günü düzenlendi.


Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Hafız Şerif'i Anma Günü programına Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özel, bazı fakülte dekanları, sanatçının kızı Hafize Yıldız, öğrenciler ve davetliler katıldı.


Konser öncesi Hafız Şerif'i anlatan video gösterimi yapılmasının ardından sanatçının biyografisi okundu ve eserleri hakkında bilgi verildi. Daha sonra Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Türk Halk Müziği Korosu, Öğr. Gör. Şef İlhan Akdeniz yönetiminde Hafız Şerif'e ait türküleri seslendirdi. Öğrencilerin yanı sıra mahalli sanatçılar Ahmet İlhan ve Bünyamin Sonat sanatçının müzik dünyasında ün yapmış türkülerini solo seslendirdiler. Davetliler gerek alkışlarıyla gerek sözleriyle, seslendirilen türkülere eşlik ettiler. Program sonunda Rektör Prof. Dr. Akın Levent'in Eşi Filiz Levent tarafından Şef İlhan Akdeniz'e çiçek takdim edildi.

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