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Erzincanlı hafızlara düzenlenen merasimle icazetleri verildi

Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini başarı ile tamamlayan 62 öğrenci, düzenlenen hafızlık icazet merasiminin ardından belgelerini aldı.

Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini başarı ile tamamlayan 62 öğrenci, düzenlenen hafızlık icazet merasiminin ardından belgelerini aldı. İcazet belgelerini almanın sevincini yaşayan hafızlara Kur'an-ı Kerim okutuldu.


Erzincan'da hafızlık eğitimini tamamlayan 31'i erkek 62 öğrenci için Terzibaba Camii'nde icazet merasimi düzenlendi. Yaklaşık 3 yıllık eğitimin ardından hafızlık belgesini almaya hak kazanan farklı yaşlardaki hafızlara aileleri ve programa katılan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Merasimde hafızlara Kur'an-ı Kerim okutuldu ve dualar edildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti.


Programın açılış konuşmasını yapan Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin faziletinden bahsederek, hafızlığın önemli olduğunu kaydetti. Bir öğrencinin hafızlığını tamamlama sürecinin yaklaşık 2,5 yıl olduğunu ifade eden Müftü Çetin, “Bir yandan Kur'an-ı Kerim'i korumak amaçlı eğitim alınmakta, diğer taraftan da Kur'an ile amel etme amaçlı eğitim alıyorlar. Bir çocuğun Kur'an öğrenmesi, hafızlığını tamamlaması süreci yaklaşık 2,5 ile 3 yıl arasında oluyor. Bu süre içerisinde çocuklarımız hafızlık sürecinde defalarca hatim yapmış oluyorlar. Dolayısıyla hafızlık icazet törenlerinde aynı zamanda hatim duaları da alınmış olacak. Kur'an-ı Azümü Şan, Allah-u Teala'nın insanlara gönderdiği son mesaj. İnsanlığın dünya ve ahiret saadetini elde etmesi için Muhammed Mustafa (S.A.V) ile birlikte gönderilen son ilahi esasları, kuralları, emirleri ve yasakları içerisinde barındıran kitap. Ben sözlerimi çok uzatmadan bu yavrularımızın ezberledikleri Kur'an-ı Azümü Şan'ın ahlaklarını onun ahlakıyla süsleyenlerden olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından programa katılan protokol üyeleri, hafızları başarılarından ötürü tebrik ederek, icazet belgelerini teslim etti.

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