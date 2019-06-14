İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincanlı muhtar başarılı öğrencilere karne hediyesi verdi

Erzincan İzzetpaşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Yeter, mahallelerinde başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.


Erzincan'ın İzzetpaşa Mahallesi muhtarlığını yapan Mehmet Yeter, örnek bir projeye imza atarak muhtarı olduğu mahallenin başarılı öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi. Mehmet Yeter konu ile ilgili, başarılı olan, okulda öğretmenini evde anne ve babasının sözünden çıkmayan ve çevreyi temiz tutan bütün öğrencilere hediye verdiklerini ifade etti.


Uygulama ile diğer öğrencileri de çalışmaya teşvik eden Muhtar Mehmet Yeter, öğrencilerin tatillerini iyi değerlendirmelerini istedi ve öğrencilerden gelecek dönem için daha çok çalışma sözü aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.