Erzincanlı öğrencilerden "Büyükler Tuhaf Olur" projesi

Erzincan Geyikli Şehit Polis Hakan Can İlkokulu ve Munzur İlkokulu'nun kuruculuğunu üstlendiği uluslararası "Büyükler Tuhaf Olur" adlı eTwinning karikatür projesi ilgi uyandırdı.

Antoine de Saint-Exupery'nin dünyaca ünlü kitabı Küçük Prens'de sıkça bahsettiği "Büyükler gerçekten çok tuhaf" sözünden hareketle oluşturulan projeye yurt içi ve yurt dışından toplam 9 ilkokul katıldı.

Proje kurucularından Geyikli Şehit Polis Hakan Can İlkokulu sınıf öğretmeni Abdulkadir Aykut, "Küçük Prens'teki büyüklerin tuhaf olduğu ifadesini, 'Yetişkin insanların sözleri ve davranışları size tuhaf geliyor mu?' diye çocuklara sorduk. Bu soruya karikatür çizerek cevap vermelerini istedik. Böylece 'Büyükler Tuhaf Olur' isimli projemiz ortaya çıktı." dedi.

Projenin kurucularından Munzur İlkokulu Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Türkeri ise " Bu projeyi yaparken amacımız yetişkin insanların söz ve davranışlarının çocukların dünyasındaki karşılığını ortaya çıkarmaktı. Çocuklar kendi düşüncelerini özgür bir şekilde ifade ettiler ve yetişkinlere karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirdiler." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde hedeflenen tasarım-beceri atölyeleri kapsamında oluşturulan "Büyükler Tuhaf Olur" projesi ile öğrenciler için okul daha eğlenceli bir hale getirildi. Aynı zamanda öğrenciler karikatür çizim becerisini kazandılar. Haziran ayı ile birlikte tamamlanan proje, eTwinning kapsamında "Kalite Etiketi" almak için başvurusunu tamamladı. Karikatürler için iki tane de sanal albüm oluşturuldu.