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Erzincanlı sporcular, Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonasından dereceyle döndüler

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) tarafından düzenlenen ve 6 gün süren Bütün Dallar Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonasından Erzincanlı sporcular dereceyle döndüler.


Mersin'de düzenlenen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonasında tüfek kategorisinde 5 atıcı ile yarışan Erzincan Atıcılık Takımı sporcularından; 2 kez Türkiye rekoru sahibi ve aynı zamanda milli takım sporcusu Galip Berat Afal, genç erkekler Türkiye birinciliğini, yine milli takım sporcusu ve aynı zamanda Türkiye takım rekoru sahibi Elif Zeynep Geçim, tam seri müsabakada birinciliği, final müsabakasında ise Türkiye ikinciliğini, 5 kez milli takımda yarışan Yusuf Karabina, büyük erkeklerde Türkiye dördüncülüğünü, genç erkeklerde yarışan Yücel Abdulkadir Yıldız ise Türkiye dördüncülüğünü elde etti.

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