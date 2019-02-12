Erzincanlı Sporcular İran'dan madalyayla döndü

Erzincanlı Badmintoncu sporcular İran'dan gümüş madalyayla döndüler.32 ülkenin katılımıyla yapılan 28.ci İran Fajr internasyonel Challenge Badminton turnuvasında sırasıyla İran,Hindistan,Endonezya gibi önemli rakiplerini yenerek Çift Bayanlar kategorisinde final oynayan Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci ikinci oldular. Sporcular bu başarıyla da önemli bir olimpiyat kotası puanı aldılar. Yine bu turnuvada Türkiye'yi temsil eden Erzincanlı milli sporcular Emre Sönmez ve Semih Baha Başakın ilk 16 ya girerek kişisel puanlarını yükseltmeyi başardılar.

Turnuvayla ilgili bilgi veren Milli Takım Antrenörü Murat Sönmez; "İran'daki turnuva Milli takımımız adına başarılı geçmiştir. Sporcularımız olimpiyat kotası için önemli puanlar almışlardır. Erzincanlı sporcular Milli takımımızın en iyi derecelerini Ülkemize kazandırmışlardır. "dedi.