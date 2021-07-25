Erzincanlı sporcular yurtdışından madalyalarla dönüyor

Erzincan badminton branşında Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda madalyalar kazandırmaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle ara verilen yarışmaların yeniden başlamasıyla birlikte Erzincan'ın yetiştirmiş olduğu milli sporcular uluslararası arenada madalyaları toplamaya devam etti. Son 1 ay içinde Sırbistan ve Bulgaristan'ın 2 ayrı şehrinde yapılan 3 turnuvada sporcular 8 madalya alarak Türkiye'nin gururu oldu.

Sırbistan'da yapılan turnuvada Cansu Erçetin gümüş madalya, Bulgaristan'da yapılan Gençler Turnuvasında Emirhan Budak/ Yasemen Bektaş karışık çiftlerde altın madalya, Abdul Samet Özdemir/ Emihan Budak çift erkeklerde gümüş madalya, Bulgaristan'ın Pazarcık şehrinde yapılan turnuvada Cansu Erçetin/ Tuğcenur Kokmaz çift kızlarda altın madalya, yine Cansu Erçetin tek kızlarda bronz madalya kazandı.

Milli takım antrenörleri Murad Sönmez ve Uğur Erçetin sporcuların önce milli takım seçmelerini başarıyla kazandıklarını sonrada gittikleri uluslararası turnuvalarda Türk bayrağını gururla ve başarıyla temsil ettiklerini kaydetti.