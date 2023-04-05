İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzincanlı üreticiye yüzde 50 hibe desteği

Erzincanlı 141 üreticiye toplamda 18 Milyon TL’lik proje dâhilinde yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Erzincanlı 141 üreticiye toplamda 18 Milyon TL'lik proje dâhilinde yüzde 50 hibe desteği verilecek.


AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, konuya ilişkin şu bilgiye verdi:


“Erzincan'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi çerçevesinde 141 üreticiye 18 Milyon Liralık proje için yüzde 50 hibe tutarı olan 9 Milyon 396 Bin 340 TL tutarındaki kırsal ekonomik altyapı yatırımı desteği verilecektir. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun.”

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.