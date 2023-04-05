Erzincanlı üreticiye yüzde 50 hibe desteği

Erzincanlı 141 üreticiye toplamda 18 Milyon TL'lik proje dâhilinde yüzde 50 hibe desteği verilecek.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, konuya ilişkin şu bilgiye verdi:

“Erzincan'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi çerçevesinde 141 üreticiye 18 Milyon Liralık proje için yüzde 50 hibe tutarı olan 9 Milyon 396 Bin 340 TL tutarındaki kırsal ekonomik altyapı yatırımı desteği verilecektir. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun.”