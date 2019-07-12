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Erzincanlılar cuma namazını meydanda kıldı

Erzincan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında cuma namazı Cumhuriyet Meydanında kılındı.

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında cuma namazı Cumhuriyet Meydanında kılındı.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Erzincan'da meydanda kılınan cuma namazıyla başladı. Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in kıldırdığı cuma namazında 3 yıl önce yaşanan darbe girişimi ve benzer musibet olayların bir daha yaşanmaması için dualar edildi.


Çok sayıda cemaatin katıldığı cuma namazında Vali Ali Arslantaş, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kentin siyasi ve bürokrasi protokol mensupları da saf tuttu.


Öte yandan, Erzincan'da bugün başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Pazar gününe kadar devam edecek.

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