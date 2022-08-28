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Erzincanlılar Kekilli'nin konseriyle coştu

Erzincan’da sahne alan ünlü sanatçı Murat Kekilli söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Erzincan'da sahne alan ünlü sanatçı Murat Kekilli söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu.


Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında düzenlenen “Zafer Şöleni”nde konser veren ünlü sanatçı Murat Kekilli, şarkılarıyla Erzincanlılara müzik ziyafeti yaşattı. Sevilen birçok eserini seslendirdiği konser boyunca, alanı dolduran yüzlerce Kekilli hayranı şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Zaman zaman duygulanan zaman zaman da coşkuyla eğlenen vatandaşlar gerçekleştirilen şölene yoğun ilgi gösterdi. Sahne performansıyla da büyük beğeni toplayan Kekilli kendine has tarzıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.


Konserin ardından Erzincan semaları havai fişeklerle aydınlandı.

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