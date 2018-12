Erzincanlılar Millet Kıraathanesi'ni sevdi

Erzincan Belediyesi tarafından oluşturulan Millet Kıraathanesi 20 Ekim'den bu yana hizmet veriyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilen Millet Kıraathanesi'nden her kesimden vatandaşlar faydalanıyor. Yetişkinler gazete kitap okuyup çayını yudumlarken, gençler ve çocuklar ise hem kitap okuyor hem de sınavlara hazırlanıyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke genelinde yaygınlaşması yönünde verdiği talimat gereği Erzincan Belediyesi tarafından oluşturulan Millet Kıraathanesi 20 Ekim'den bu yana hizmet veriyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilen Millet Kıraathanesi'ne vatandaşlardan ilgi büyük. Millet Kıraathanesi Kütüphane, Muhabbethane, Satranç, Edebiyat, Hathane, Resimhane, Enstrüman, Projehane bay ve bayan mescidini içerisinde bulunduruyor. 7 ‘den 70'e herkese hitap eden ve sosyal ihtiyaçları karşılayacak donanıma sahip olan Millet Kıraathanesi'ni tüm Türkiye gibi Erzincan da çok sevdi. Kıraathane özellikle öğrenciler tarafından ziyaret akınına uğruyor. Seçildiği günden bugüne sosyal belediyecilik anlayışı ile mesai kavramı gözetmeksizin sürekli vatandaşlarla buluşan Başsoy, Millet Kıraathanesi'nde bulunan vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Başsoy burada yaptığı açıklamada "Millet Kıraathanesi projesi bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın projesidir. Biz de Erzincan Belediyesi olarak şehir merkezinde bulunan bu binayı Milletimizin hizmetine sunduk." dedi.

“Cumhurbaşkanımızın derdi Türk gençliğinin bilgiyle, kültürle donanmasıdır. Halkımızın kahvede otururken bile dağarcığına bir şeyler ilave etmesidir. Cumhurbaşkanımızın arzusu zamanın boşa geçirilmemesidir.” Diyen Başkan Başsoy, kıraathaneye gelen kişilerin kitap, gazete okuyup çay ve ikramından faydalanabileceğini söyledi.

Millet Kıraathanesi'ni eğitim, kaynaşma, sosyalleşme yuvası olarak nitelendiren Başkan Başsoy, "Millet Kıraathanesi, her yaşa ve her seviyeye hitap edebilecek şekilde düzenlenmiştir. Kıraathanemiz Erzincan'da selamlaşmanın, kaynaşmanın, paylaşmanın, kardeşliğimizin buluşma adresi olacaktır” diye konuştu. 74 yaşındaki Selahattin Bulut, daha önce böyle bir kıraathaneyle karşılaşmadığını belirterek, “Çok güzel bir yer olmuş. Gençler burada kitap okuyabilirler. Biz de sabahları buraya geliyoruz, akşama kadar sohbet edip, gazete okuyoruz, akşam da evimize gidiyoruz, burası da bizim ikinci evimiz oldu" diye konuştu. 64 yaşındaki Mustafa Mutlu ise ‘Biz de her zaman buraya geliyoruz, burada güzel vakit geçiriyoruz. Dışarıda dolaşan herkes böyle bir yerde vakit geçirebilirler. Böyle bir imkanı bizlere sunduğundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'a teşekkür ediyoruz" dedi.