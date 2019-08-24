İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincanspor hazırlık kampını mağlubiyetle tamamladı

Erzurum’da 2.

Erzurum'da 2. etap kamp çalışmalarında bulunan Erzincanspor oynadığı hazırlık maçında Hekimoğlu Trabzonspor'a 3-2 yenilerek kampı mağlubiyetle tamamladı.


14 Ağustostan itibaren ikinci etap çalışmalarını Erzurum Yüksek İrtifa kamp alanında sürdüren Erzincanspor, 10 günlük kampının son gününde oynadığı üçüncü hazırlık maçında Hekimoğlu Trabzonspora 3-2 mağlup oldu.


Erzincanspor Teknik Direktör Mustafa Sarıgül, “Yeni bir takımız. Kamp bizim için iyi geçti. Oynanan mücadeleler takımımız için bir gösterge değil. 10 gündür burada Erzurum Yüksek İrtifa kampındayız. Teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarımız oldu. Bu kamp süresinde 3 hazırlık maçı yaptık. Hafta sonu Erzincan'a dönerek guruptaki ilk maçımız olan Serik Belediye maçı çalışmalarımıza ara vermeden başlayacağız. Perşembe günü kara yolu ile Antalya Serik Belediyespor maçı için hareket edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.