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Erzincanspor ile Yeni Orduspor 1-1 berabere kaldı

TFF 3.

Lig 1. Gurupta mücadele eden Erzincanspor, Yeni Orduspor ile kendi sahasında 1-1 berabere kaldı.


lig'in 17. haftasında Erzincanspor kendi evinde Yeni Orduspor'u ağırladı. İlk yarı Yeni Orduspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci yarısında ise Erzincanspor'un 88. dakikada topu ağlarla buluşturmasıyla, Erzincanspor kendi evinde ağırladığı Yeni Orduspor ile 1-1 berabere kaldı.


Erzincanspor'un gölünü 88. dakikada Ayhan Gürbüz, Yeni Orduspor'un gölünü ise 40. dakikada Mert Efe Çölbeyi kaydetti. Erzincanspor aldığı 1 puan ile puanını 36 yaparak liderliğini korudu.


Erzincanspor, 18 Aralık Çarşamba günü Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında kendi sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek.

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