İncelemelerin ardından 19 kulüp UEFA lisansı, 13 kulüp ise ulusal lisans almaya hak kazandı. Erzincanspor, ulusal lisans almaya hak kazanan 13 kulüp arasında yer aldı.

TFF, UEFA ve ulusal kulüp lisansı alan kulüpleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2022/2023 sezon için UEFA ve ulusal kulüp lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. İncelemeler sonucunda UEFA Lisansı almaya hak kazanan kulüpler; Süper Lig'den Alanyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Sivasspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, Konyaspor, Kasımpaşa, Başakşehir ve Trabzonspor, 1. Lig'den ise İstanbulspor oldu.

Kadın Futbol Süper Ligi'nden de ALG Spor, Beşiktaş Vodafone, Rizespor, Fenerbahçe, Trabzonspor ile Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımları UEFA lisansı aldı.

Ulusal lisans almaya hak kazanan kulüpler ise Spor Toto Süper Lig'den Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'den Adanaspor, Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor, Manisa FK ve Samsunspor ile TFF 2. Lig'den Erzincanspor, Bodrumspor, Bucaspor 1928, Isparta 32 Spor, Sivas Belediyespor, Uşakspor ve Kırklarelispor kulüpleri oldu. Kurul, kalan 52 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre ek süre tanıdı.