Erzincanspor yönetimi taraftardan destek istedi

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden 24Erzincanspor ligin son haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Ankaraspor maçını kazanarak play- off grubunda ev sahibi takım avantajını elde etmek istiyor. Ligin son maçı olan Ankaraspor maçının play-off için önemli olduğunu belirten 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Hüseyin Akpınar tüm Erzincanlıları maça davet etti.

Akpınar, açıklamasında, “Cumartesi oynayacağımız maç ile inşallah play-off'a kalmayı garantileyeceğiz. Play-off'da şampiyonluğun en büyük adayı 24Erzincanspordur. 24Erzincansporumuzun kalitesi ortada. Geçen yıl play-off'tan döndük fakat bu yıl play-off'da şampiyon olacağız, buna ekibimizle birlikte inandık. Taraftarımız bize güvensin ve inansın. Hocamızla ve futbolcularımızla konuşup istişare ediyoruz, inandığımız zaman başaramayacağımız hiçbir şey yok. 1. Lig için hiçbir engel yok. Mücadelemizi ortaya koyup bunu başaracağız. Çorum spor grupta şampiyon oldu. Çorum sporu tebrik ediyoruz. Cumartesi günü tüm taraftarımızı stada bekliyoruz, taraftar desteği gerçekten çok önemli. 12 numaranın desteğini istiyoruz. Ankara maçını alıp play-off'dan 1. Lige çıkacağız. Maç biletleri cuma günü stat gişelerinden ve store mağazasından satışa sunulacak. Tüm taraftarlarımızı Ankaraspor maçına bekliyoruz.” dedi.

Teknik direktör Ahmet Yıldırım ise gruptaki takımları çok iyi tanıdığını söyleyerek, “Bizim için rakip fark etmez, önemli olan bizim futbolcularımızın performanslarını sahaya yansıtmalarıdır. Kaliteli futbolculara sahibiz, bunun meyvelerini alıyoruz, dersimize iyi çalışıyoruz, inşallah Ankara spor maçını kazanarak play-off'da ev sahibi takım avantajını elde etmek istiyoruz. Biz göreve geldikten sonra bizim için önemli olan play-off'a kalmaktı, bunu da başardık. Şuan son maçımız öncesinde çok güzel bir ortamımız oluştu. Hafta sonu maçımızı alarak play-off'a kalmak ve hemen akabinde yeni hedefimizi belirlemek. Takımımız da potansiyel çok yüksek. İnşallah bunu kullanarak şampiyon oluruz” dedi.

Yapılan açıklamaların ardından 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Hüseyin Akpınar ve teknik direktör Ahmet Yıldırım basın mensuplarının sorularını cevapladılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Barış Yalçınkaya, play-off öncesi takıma başarılar diledi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.