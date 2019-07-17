Erzincanspor yönetiminden Başkan Aksun'a ziyaret

Geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü genel kurul sonucu Erzincanspor Kulüp Başkanlığına seçilen Üzeyir Çalı ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret ederek karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

Ziyaretle ilgili olarak konuşan Erzincanspor yeni yönetim kurulu başkanı Üzeyir Çalı; “Öncelikle başkanımız bundan bir hafta önce yaptığımız Kongremize nezaket ziyaretinde bulunduğu için teşekkür ediyorum. Bizde belediye başkanımıza ziyarette bulunduk yeni yapılacak tesislerle ilgili projelerimizi sunduk. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise, "Öncelikle kulüp başkanımız ve şahsında diğer arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yeni görevleri hayırlı uğurlu olsun. Erzincanspor Erzincan için bir kıymet ifade etmektedir. Bunun içinde her vatandaşın gözbebeği gibi korumak istediği kollamak istediği bir kulüptür. Bu manada Erzincan Belediyesi olarak ve kurumun amiri olarak üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.