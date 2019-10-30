Erzincanspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi

tur maçında Erzincanspor deplasmanda karşılaştığı Kastamonuspor'u 6-5 yenerek adını 5'inci tura yazdırdı.

tur maçında Kastamonuspor sahasında 24 Erzincanspor'u konuk etti. Kastamonu Gazi Stadyumu'nda oynanan maçta Erzincanspor, Kastamonuspor'u penaltı atışları sonunda 6-5 yenerek adını 5'inci tura yazdırdı. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Erzincanspor'un golünü Halil Yılmaz, Kastamonuspor'un golü ise Fatuk Öcal'dan geldi. Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan 24 Erzincanspor, karşılaşmadan 6-5 galip ayrıldı.

Erzincanspor ligin 11. haftasında Pazar günü Çatalcaspor ile kendi evinde mücadele edecek.