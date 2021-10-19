Erzurum Valisi Memiş, 3. Ordu Komutanlığı'na atanan Korgeneral Türkgenci'ne iade-i ziyarette bulundu

Ordu Komutanlığı'na atanan Korgeneral Yavuz Türkgenci'ne ziyarette bulundu.

Vali Okay Memiş, Resmi Gazetede yayımlanan atama kararlarıyla 3. Ordu Komutanlığı'na atanan Korgeneral Yavuz Türkgenci'ne iade-i ziyarette bulunarak, görevinde başarı temennisinde bulundu.

Vali Memiş daha sonra Erzincan Valisi Mehmet Makas'a nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Makas tarafından karşılanan Erzurum Valisi Okay Memiş, Valilik Şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik makamında bir süre görüştüler.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer'in de eşlik ettiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mehmet Makas, Erzurum Valisi Okay Memiş'e teşekkür etti.