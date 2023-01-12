Eşini 22 bıçak darbesiyle öldüren sanık, susma hakkını kullandı

Erzincan'da geçtiğimiz eylül ayında 2 çocuk annesi eşini 22 bıçak darbesiyle öldüren sanık, mahkemede görülen ilk duruşmada susma hakkını kullandı.

12 Eylül 2022 tarihinde Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi 1259. Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda, aralarında geçimsizlik yaşanan A.Ö. (31) ile eşi Handan Ö. (30) evde tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda A.Ö., eşini önce sırtından olmak üzere toplam 22 yerinden bıçaklayarak evden ayrıldı. Genç kadın kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, olayın ardından polis merkezine giden A.Ö. yaşananları anlatarak teslim oldu. 6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olan A.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan A.Ö.'nün yargılanmasına başlandı. Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A. Ö., Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. İddianamenin okunmasının ardından savunması sorulan sanık A.Ö., savunma yapmayacağını ve susma hakkını kullanmak istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, hakkında "Eşe karşı canavarca hisle kasten adam öldürmek" suçundan dava açılan A.Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.