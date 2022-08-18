İhlas Haber Ajansı

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Eski Polis lojmanlarının yıkımına başlandı

Başbağlar Mahallesinde bulunan Eski Polis lojmanlarının yıkımına başlandı.


Erzincan Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile başlatılan kentsel dönüşüm projesiyle ömrünü tamamlayan Polis Lojmanlarının yıkımına başlandı.


Başbağlar Mahallesi sakinlerinin de muzdarip olduğu çevreye tehlike saçan ve kötü görüntü oluşturan eski ve metruk olan binaların yıkım işlemleri Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.


Erzincan Belediyesi tarafından yıkımı gerçekleştirilen polis lojmanlarının bulunduğu alanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kentsel dönüşüm projesiyle yeni binalar inşa edilecek.

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