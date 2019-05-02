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“Eski Türk Dili Anıtlarının Büyüleyici Dünyasında Bir Ömür Türk Diliyle” Konferansı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü tarafından Mesleğin Öncüleri Konferans serisinin ikincisi “Eski Türk Dili Anıtlarının Büyüleyici Dünyasında Bir Ömür Türk Diliyle” adlı söyleşi gerçekleştirildi.


Yalnızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen ve konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ölmez'in katıldığı söyleşiye Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kandemir, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.


Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği söyleşi, soru ve cevaplarlarla son boldu. Programın ardından Prof. Dr. Ali Kandemir tarafından Ölmez'e plaket takdim edildi. Akabinde öğrenciler ile birebir konuşmalar yapan Ölmez, derslikleri gezerek ders anlattı.

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