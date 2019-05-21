Esnafın duba ve sandalyeli yol kapatmasına tepki

Erzincan'da bazı esnafların dükkanlarının önündeki yolları duba, sandalye, süs bitkisi veya sattıkları ürünler ile kapatıp kendilerine özel otopark yapması tepkilere neden oluyor.

Özellikle, şehir merkezine yakın olan cadde ve sokaklarda yaşanan hukuka aykırı uygulamalardan sürücüler bıkmış durumda. Vatandaşlar, “Bazı esnaflar dükkanlarının önünün kendilerine ayırıyorlar. Gerekçeleri ise malzeme gelecek, ürün taşınacak gibi şeyler. Bir süre sonra bakıyorsunuz o dükkanın önünde hiçbir eşya taşınması söz konusu değil. Genellikle de kendilerine ait ticari olmayan binek araçlar gün içinde gelip park ediliyor. Gerçi ticari araç bile olsa kimsenin yolu kendisine özel otoparkı yapmaya hakkı yok.” şeklinde ortak tepkilerini dile getiriyorlar.

Bu durumun özellikle Buğday Meydanı, Karaağaç Mahallesi, Şehit Polis Kenan Ardıç Caddesi civarında çokça yaşandığı belirten vatandaşlar, “Bırakın dubayı büyük saksı içinde ağaç koyanlar bile var” dediler.

Vatandaşlar ilk önceleri hukuka aykırı uygulamaların çekinilerek yapıldığını, müdahale etmesi gereken kurumlardan herhangi bir uyarı gelmeyince de kamuya ait yolların adeta sahiplenildiğini ve artık o yer için kavga bile etmekten çekinilmediğini belirtiyorlar. Olayın farklı bir boyutunun ise bu uygulamalara karşı gerekenin yapılmaması nedeniyle bu tür davranışların sayısının da giderek artıyor olması.