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Et dolu aracın yanında aç tilkinin karnını doyurdu özçekim yaptı

Erzincan’da bir sürücü yolculuğu esnasında mola verdiği yerde aç tilkinin etle karnını doyurdu bu anları selfie (özçekim) yaparak unutulmaz kıldı.

Erzincan'da bir sürücü yolculuğu esnasında mola verdiği yerde aç tilkinin etle karnını doyurdu bu anları selfie (özçekim) yaparak unutulmaz kıldı.


Erzincan'dan Tunceli'ye et taşıyan Yavuz Selim Ender Polat seyahat halindeyken aracı kenara çekip kontrol amaçlı kapalı kasa kamyonetin kapağını açtı. O esnada soğuk kış şartlarında dağlarda karnını doyurmakta zorlanan ve o civarda yiyecek arayan tilki etin kokusunu alarak aracın yanına yaklaştı. Karnının oldukça aç olduğunu fark eden Yavuz Selim Ender Polat, araçta bulunan etlerden kopararak tilkiye ikram etti.


Polat'ın verdiği etlerle karnını doyuran tilki zaman zaman poz vermeyi de ihmal etmedi.


Cep telefonu kamerasıyla tilkiyle özçekim yapan Polat, “Tabii biraz etlerimden gitti ama bu etler onun rızkına yazılmış. Herkes rızkını yer.” diye konuştu.

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