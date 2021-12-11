“eTwinning” projesi ilçelerle buluşuyor

2021 yılında eTwinning kalite etiketi sayılarında başarı yakalayan Erzincan'da 105 Avrupa Kalite Etiketi, 287 Ulusal Kalite Etiketi olmak üzere toplamda 392 kalite etiketi kazanıldı. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sağlanan başarıda ilçelerin de önemli ölçüde katkısı olduğu belirtildi. Elde edilen başarıların devamının sağlanabilmesi adına ilçelerdeki okullarda eTwinning projelerine yeni başlayan öğretmenlere Aralık ayı içinde ve Ocak ayının ilk haftasında eTwinning faaliyetleri kapsamında bir günlük yüz yüze uygulamalı atölye çalışması yapılacağı kaydedildi.

Planlanan çalışmaların başlangıcı Erzincan Otlukbeli ilçesinde gerçekleştirildi. Otlukbeli Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen çalışmaya ilçedeki okullardan 10 öğretmen katılım sağladı. Çalışmanın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürü Hüseyin Erol yaptı. Öğretmenlerle tanışan ve proje yapmanın yeni ufuklar açtığına değinen Erol, eTwinning projelerinde ilin yükselen grafiğine katkıda bulunan öğretmenlere teşekkürlerini sunarak konuşmasını sonlandırdı.

Bir gün boyunca süren atölye çalışmasını eTwinning Erzincan İl Koordinatörü Meryem Çelebi, katılım sağlayan öğretmenlerle birlikte örnek projeler inceleyip, proje metinleri yazarak, çeşitli uygulamalar ve etkinlikler yaparak gerçekleştirdi. Gün sonunda yapılan değerlendirmede öğretmenler yapılan çalışmanın verimli bir uygulama olduğunu ifade ettiler.