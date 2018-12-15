Eurodesk Gençlik Bilgilendirmesi ve İletişim eğitimi verildi

Erzincan'da Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) Eurodesk Gençlik Ağı tarafından “Eurodesk Gençlik Bilgilendirmesi ve İletişim Eğitimi” yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitime, 15 farklı ilden toplam 31 katılımcı katıldı. Eğitim sonunda katılımcılar tarafından düzenlenen ‘Gençlik Bilgilendirmesi Şenliği'ne Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ve İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün katılımlarıyla gerçekleştirildi. Gençlik bilgilendirmesi çalışmalarının iletişim odaklı yapılmasına, farklı takım çalışması metotlarının kullanımının uygulamalı olarak öğrenilmesine ve gençlik bilgilendirmelerinin kurumsal bir çerçevede yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla Erzincan'da düzenlenen eğitime farklı illerden gençlik çalışanları katıldı. Eğitim; yapılan oryantasyon etkinlikleri ile başladı. Eğitimin ikinci gününde takım ve iletişim çalışmaları yapıldı, gençlik bilgilendirmesi ve iletişim oturumları düzenlendi. Gün içinde yapılan oturumların ardından akşam oturumunda katılımcılar bir sonraki gün düzenlenecek olan ‘'Gençlik Bilgilendirmesi Şenliği'' için çalışmalarını yürüttüler.

Eğitimin üçüncü günü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Gençlik Merkezi, Erzincan Anadolu Lisesi ve Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden toplam 70 gencin katılımı ile 'Gençlik Bilgilendirmesi Şenliği' yapıldı. Şenlik tanışma ve kaynaşma etkinlikleri il başladı. Şenliğe katılan gençler gruplara ayrılarak farklı istasyonlarda Avrupa Gönüllü Hizmeti, Yükseköğretim, Gençlik değişimleri ve staj hareketliliği konularında gençlik çalışanlarından bilgi aldılar. Gençleri ve gençlik çalışanlarını ziyarete gelen Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ve İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün gençlere bilgi verilen masaları gezdiler. Gençlik çalışanlarından kurulan istasyonlarla ilgili bilgi aldılar. Şenlik sonunda ödüllü yarışma ve çekilişlerle EurodeskTR tarafından sunulan birçok ödül gençlere dağıtıldı.

Eğitimin son gününde değerlendirme ve kapanış yapıldı. Katılımcılar kapanışın ardından illerine geri döndüler.