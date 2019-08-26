Ev yangını korkuttu

Erzincan'da bir evin bodrum katında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın bugün öğle saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi 836. sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ikamet sahiplerinin şehir dışında olduğu bodrum kattaki dairede elektrik kontağından kaynaklı bir yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken evde maddi hasar oluştu.