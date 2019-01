Evi yanan aileye geçmiş olsun ziyareti

Ferhat Bulut, Ak Parti İl ve İlçe Yönetimi ile İnönü Mahallesi'nde çıkan yangın sonucu evi yanan aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Erzincan İnönü Mahallesi 18.sokakta meydana gelen yangında Çiçek ailesinin evi kullanılamaz hale geldi. Yangından kısa bir süre sonra haberini alan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy geçmiş olsun dileklerinde bulunmak amacıyla Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut, Ak Parti İl ve İlçe Yönetimi ile birlikte aileye ziyarette bulundu. Başsoy, evsiz kalan ailenin tüm ihtiyaçlarını Erzincan Belediyesi olarak karşılayacaklarını belirtti.

En büyük tesellimiz can kaybının olmaması diyen Başsoy, “140 binlik nüfusumuzla biz büyük bir aileyiz. Yangın dolayısıyla mağdur olan Çiçek ailesi gibi Mağdur ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Rabbim cümlemizi her türlü görünür, görünmez kazadan beladan korusun. Gücümüz ve imkânlarımızın ölçüsünde, sosyal belediyecilik ilkesi gereği vatandaşlarımıza el uzatmaya, onlara her konuda destek ve yardımcı olmaya devam edeceğiz. Acı günlerinde de, mutlu günlerinde de daima halkımızın yanındayız. Biz Erzincan Belediyesi olarak Çiçek ailesinin tüm mağduriyetini gidereceğiz. Ailemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onları bir nebze de olsa sevindirip hayır dualarını alabildiysek ne mutlu bizlere” ifadelerini kullandı.