Evinde kalp krizi geçiren yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti

Erzincan'da evinde kalp krizi geçiren yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzincan merkez İnönü mahallesinde ki ikametinde aniden rahatsızlaşan 81 yaşında ki Hatice Ç. kalp krizi geçirdiğini anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının kalp krizi geçirdiğini anlayarak ambulansa kaldırdı. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalesine devam edilen kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Öte yandan hayatını kaybeden Hatice Ç.'nin yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Hayatını kaybeden yaşlı kadın Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.